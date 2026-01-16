グラビアアイドル山田かな（30）が、15日放送のテレビ東京系「じっくり聞いタロウ〜スター近況マル秘報告〜」（木曜深夜0時）に出演。一家離散していることを明かした。番組の企画は「プラチナムプロダクションSP」で、ネクストブレーク候補のタレントが出演した。山田は「うちは一家離散しています」と告白した。両親とは高校卒業後12年間連絡を取っていないといい、連絡先も知らないと明かした。「離婚をしているらしいんですけ