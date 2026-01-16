中外製薬が４日ぶりに反落した。ロイター通信が１５日、イーライ・リリー＜LLY＞の肥満症治療薬「オルホルグリプロン」に関して、米食品医薬品局（ＦＤＡ）の審査に遅れが出ていると伝えている。オルホルグリプロンは中外薬が創製し、イーライ・リリーが全世界での開発権と販売権を保有。中外薬はマイルストーン収入や販売に応じてロイヤルティー収入を受け取ることとなっている。報