午後３時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は９５０、値下がり銘柄数は５９５、変わらずは５３銘柄だった。業種別では３３業種中１５業種が上昇。値上がり上位にガラス・土石、非鉄金属、ゴム製品、倉庫・運輸など。値下がりで目立つのは海運、鉱業、医薬品など。 出所：MINKABU PRESS