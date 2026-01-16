UK発フュージョンポップグループ Shakatak（シャカタク）が、ビルボードライブ公演を5月に横浜、大阪、東京にて開催する。 （関連：Oasisは最高峰のロックバンドとして帰ってきた――名曲の凄みを惜しみなく届けた東京ドーム公演） 結成45周年を経た今も、記念リリースやスペシャルステージを重ね、2026年に入ってからも欧州を中心に精力的なライブ活動を継続中のShakatak。