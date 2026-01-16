ポートランド・トレイルブレイザーズ vs アトランタ・ホークス日付：2026年1月16日（金）開催地：モダ・センター（Portland）最終スコア：ポートランド・トレイルブレイザーズ 117 - 101 アトランタ・ホークス NBAのポートランド・トレイルブレイザーズ対アトランタ・ホークスがモダ・センター（Portland）で行われた。 第1クォーターはポ&#