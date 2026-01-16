大谷翔平、前代未聞の活躍とは【クイズ】 MLBのリーグチャンピオンシップシリーズ（ナ・リーグ）が10月18日に行われ、ドジャースタジアムでドジャースとブリュワーズが対戦した。この日「二刀流」の大谷は前代未聞の活躍をみせたが、その内容は？プレイバックで振り返ってみよう。 【写真】大谷翔平、「デコピンが特別である理由を伝えたい」絵本『とくべつないちにち』2月に発売へ「三刀