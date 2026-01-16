エニーズ・インターナショナル（有限会社新大阪ブラジル）は、「RICOH GR III」「RICOH GR IIIx」「RICOH GR IV」に装着できるMr. Stoneブランドのボディケースを1月31日（土）に発売する。 GRシリーズの携帯性や操作性を損なわないことを重視。軽量性を最優先としており、他のモデルで採用していた金属製ベースを用いていない。 パンチング加工を施したグリップありのグリップスタイルと、