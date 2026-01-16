ゴールデンステイト・ウォリアーズ vs ニューヨーク・ニックス日付：2026年1月16日（金）開催地：チェイス・センター（San Francisco）最終スコア：ゴールデンステイト・ウォリアーズ 126 - 113 ニューヨーク・ニックス NBAのゴールデンステイト・ウォリアーズ対ニューヨーク・ニックスがチェイス・センター（San Francisco）で行われた