１年にわたって苦しんでいれば、悔しい扱いをされることもあり得る。だが、古橋亨梧はそれに見事に応じてみせた。昨年、シーズン半ばでセルティックを去ってから、古橋が苦戦を強いられてきたのは周知のとおりだ。レンヌではほとんど出場機会を得られず。夏にチャンピオンシップ（イングランド２部）のバーミンガムに移籍したが、ここまでリーグ戦で得点をあげられていない。それだけに、１月10日に行われたFAカップ３回戦で