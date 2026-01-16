アドリアン・ラビオの圧巻の２ゴールが話題を呼んでいる。現地１月15日に開催されたセリエA第16節で、ミランはアウェーでコモと対戦。３−１で快勝した。この試合で勝利の立役者となったのが、今季にマルセイユから加入したラビオだ。まずは１−１で迎えた55分、ラファエウ・レオンから浮き球のパスを胸トラップし、左足シュートを流し込む。88分にはニクラス・フュルクルクが相手と競り合ってこぼれたボールに反応。迷いな