津田駒工業 [東証Ｓ] が1月16日後場(15:00)に決算を発表。25年11月期の連結経常損益は2.1億円の赤字(前の期は2.8億円の黒字)に転落したが、26年11月期は5億円の黒字に急浮上する見通しとなった。 直近3ヵ月の実績である9-11月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比41.1％減の3.2億円に落ち込み、売上営業利益率は前年同期の4.7％→2.3％に悪化した。 株探ニュース