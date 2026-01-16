16日15時現在の日経平均株価は前日比56.71円（-0.10％）安の5万4053.79円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は950、値下がりは595、変わらずは53と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回っている。 日経平均マイナス寄与度は95.46円の押し下げでファストリ がトップ。以下、東エレク が32.09円、中外薬 が28.88円、ベイカレント が20.79円、イオン が10.68円と続いている。 プラス寄与度トップはアドテスト