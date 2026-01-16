16日の外国為替市場のドル円相場は午後3時時点で1ドル＝158円37銭前後と、前日午後5時時点に比べ21銭のドル安・円高。ユーロ円は1ユーロ＝183円82銭前後と58銭の大幅なユーロ安・円高で推移している。 株探ニュース