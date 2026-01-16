1月14日（水）日本テレビ系で放送の「千鳥かまいたちゴールデンアワー」は、「早押し 日本全国達人クイズスペシャル」としてお届けした。日本全国にいる達人たちが作業をしている映像を見て、何を作っているのか当てるクイズ。その中には、映画やアニメなどに合わせて効果音を作るフォーリーアーティスト 香川県の渡邊雅文さんも登場。スタジオでは渡邊さんの仕事にちなみ、線香花火の音はどのように作られているか出演者がクイズ