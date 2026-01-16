中国科学技術大学の張樹辰特任教授が率いる研究チームは、米パデュー大学および上海科技大学の研究者と連携して、新世代型半導体材料の分野において重要な成果を挙げました。研究者らは世界で初めて、二次元イオン性ソフト結晶格子材料において、面内での設計が可能で原子レベルの平坦性を持つモザイク型ヘテロ接合（異なる性質の材料を接合させること）の制御可能な構築に成功しました。この成果により、将来の高性能発光素子およ