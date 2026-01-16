歌舞伎役者の片岡愛之助が16日、都内で新作歌舞伎「流白浪燦星（ルパン三世）碧翠（へきすい）の麗城」の会見を行った。人気作品「ルパン三世」の歌舞伎化第2弾。諏訪の国を舞台に、とらわれの姫を助けるために一味が立ち上がるというストーリー。東京公演は3月5〜27日に新橋演舞場で。今作では流白浪燦星と石川五エ門の2役を演じる。「なんて欲張りな人なんだろうと思われてる方もいらっしゃると思うんですけど、今回ほと