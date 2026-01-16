歌舞伎役者の片岡愛之助が16日、都内で新作歌舞伎「流白浪燦星（ルパン三世）碧翠（へきすい）の麗城」の会見を行った。人気作品「ルパン三世」の歌舞伎化第2弾。現在、歌舞伎を題材とした映画「国宝」が興行収入で邦画実写歴代1位となり、その記録を更新中。「『国宝』という映画が凄く人気で、むしろ古典歌舞伎の方が人気があるというさなかでこの新しい作品をしようと。どういう感じなんだと」とジョーク混じりに語った。