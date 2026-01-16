東京六大学野球リーグ・慶大の常松広太郎外野手（２２）が１６日、自身のＳＮＳを更新。米大リーグのカブスとマイナー契約したと発表した。Ｘ（旧ツイッター）では「ＣｈｉｃａｇｏＣｕｂｓとマイナー契約を締結しました。長く険しい道のりだと思いますが、楽しみながら一歩一歩這い上がります。応援よろしくお願いいたします！」と報告。インスタグラムには英語で「この機会をくださったシカゴ・カブス球団の皆さまに感謝申