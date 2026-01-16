Photo: mio ROOMIE 2025年11月28日掲載の記事より転載 せっかくお風呂で温まっても、脱衣所が寒すぎて湯冷めする……！コンパクトなわが家でも使える＆水回りでも危なくない、を条件に探してたどり着いたのはパナソニックのこちら。約1万円なのにここまで条件を綺麗にクリアしてくれるとは、さすがパナソニックだ……！パナソニックの「水回りのためのヒーター」