大相撲初場所大相撲初場所は東京・両国国技館で連日熱戦が繰り広げられている。15日の五日目には、土俵下に落ちた力士がしばらく動けなくなるアクシデントが発生。救命士の迅速な対応に称賛が贈られた。幕下二十一枚目・長内（高砂）と二十枚目・城間（尾上）の一戦。およそ3分の熱戦の末、寄り倒された長内が頭から逆さまに土俵下へ転落。その場で座り込むと、しばらく立ち上がれなくなった。異変に気づいた呼び出しと救命士