本誌でも一部連載したノンフィクションライター・高木瑞穂氏の『ルポ風俗の誕生』が12月末に書籍として刊行された。その中から本誌未掲載の「女風」を一部編集してお届けする【後編】だ。【前編】時代が早すぎた…’90〜’00年代にオープンした“女風”の末路(https://friday.kodansha.co.jp/article/453768)女風が大量発生した背景東京・大阪・名古屋・福岡・北九州と派遣型女風店を５つ経営する『SPA White』グループ代表のあす