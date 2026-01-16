パステックが、2026年1月26日(月)に名古屋・栄エリアへ「モバステ名古屋栄店」をオープンします。全国で展開するスマホ・iPhone買取専門店が、名古屋エリアでの利便性をさらに高めるための新規出店となります。 モバステ名古屋栄店  オープン日：2026年1月26日(月)店舗名：モバステ名古屋栄店所在地：〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄3丁目13-27 ADC栄ビルディング2F営業時間：11:00〜19:30(最終受付19:00)定休日：