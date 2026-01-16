「ＫＡＷＡＩＩＬＡＢ．」出身の女性８人組アイドルグループ「ＣＵＴＩＥＳＴＲＥＥＴ」のメンバー、川本笑瑠が自身のインスタグラムを１６日までに更新。近影を公開した。インスタグラムで「太陽みたいなオレンジ色の衣装でお気に入りですっ」とつづり、ドアップの自撮りショットをアップ。オレンジの衣装を着た姿も披露した。この投稿にファンからは「目の保養すぎる！！！」「めっちゃ可愛いすぎる」「ドアップえみの