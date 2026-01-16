2.5次元モデルとして人気を集めるあまつまりなが、5冊目となる写真集を3月13日に発売する。舞台はタイ・バンコクとパタヤ近郊。現実と虚構の境界を行き来する存在として注目されてきたあまつまりなが、「リアルorフィクション」をテーマに、自身の表現の到達点に挑んだ一冊だ。【写真】まさかのメイド！これを着こなせるのがあまつまりなの真骨頂コスプレ活動でブレイクし、「この人物は実在するかどうかわからない」というミ