モデルでタレントのアンミカ（53）が16日までに自身のインスタグラムを更新。旅行先での写真を公開した。「今回のUAEとモロッコマラケシュの旅は、まだ紹介してない写真とファッションが沢山あります」と書き出したアンミカ。「少し紹介させてください」として旅先での写真をアップした。「プールが幻想的で素敵すぎました！」としてプールサイドでの写真を披露。「タイル柄に合わせたビーチカバーアップを着て」とつづって