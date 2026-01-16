地震や津波などで一時的に避難する「指定緊急避難場所」の備えが不十分なため、政府は必要な備蓄など自治体向けの手引きを改定しました。去年7月のカムチャツカ沖地震では広い範囲で津波を観測しました。その後の調査で、避難者の過半数が車で避難し、各地で渋滞も発生したほか、飲料水などを備蓄していた「指定緊急避難場所」は25パーセントに留まっていました。政府は災害から身を守るため「指定緊急避難場所」に関する自治体向