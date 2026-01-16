保護された子猫と大型犬の微笑ましいやりとりが、愛おしすぎるとInstagramで注目されています。投稿したのは、サモエドのゆきおくん・黒猫の金太郎くんと暮らす「原さん家のゆきおくん」さん。投稿から23.8万回以上再生され、「見ていてニヤニヤしちゃう」「種を超えた融合」といったコメントが寄せられています。 【動画：保護された黒猫の赤ちゃんが『大型犬に甘えた』結果…種族を超えた『愛おしい光景』】 「離れたくない！