新潟1区で出馬していた元衆院議員の石崎徹氏が、日本維新の会から東京3区で出馬することが16日、テレビ新潟の取材でわかりました。次の衆議院選挙は1月27日公示、2月8日投開票が見込まれています。東京3区は品川区などが選挙エリアとなります。石崎氏が学生時代を過ごした場所であり、現在経営する企業の拠点でもあるといいます。石崎氏はテレビ新潟の取材に対し、「選挙区は東京だが、国政からふるさと新潟のために尽くせるよう頑