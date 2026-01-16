演歌歌手の藤あや子が15日に自身のアメブロを更新し、共演者から届いた豪華な差し入れを公開した。この日、藤は「炭火焼肉『昇家』のお弁当を由紀乃ちゃんチームから差し入れして頂きました」と報告し、豪華な塩ハラミ弁当の写真を公開。「お肉柔らか〜ごはんもキムチもカクテキもどえりゃーうみゃ〜」と名古屋弁を交えて絶賛した。続けて「最高だわーーー！！お塩とレモンで頂くハラミはまりますね」と満足した様子でコメントし「