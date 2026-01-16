お笑いコンビ「ニッポンの社長」の辻皓平（39）が15日深夜放送のテレビ朝日系「見取り図じゃん」（木曜深夜0・15）に出演。今年の抱負について語った。昨年7月、漫才とコントの両方で笑いをとる「最強の二刀流芸人」を決める賞レース「ダブルインパクト〜漫才＆コント二刀流No.1決定戦〜」で初代王者に輝いた同コンビ。優勝後に行われたコント日本一を競う「キングオブコント2025」は欠場していた。辻は「来年以降もう一回