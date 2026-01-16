◇NBAレイカーズ117ー135ホーネッツ（2026年1月15日クリプト・ドットコム・アリーナ）レイカーズの八村塁（27）が15日（日本時間16日）の本拠地ホーネッツ戦に途中出場。第1Qに得意の3Pシュートを決めたが、その1本のみに終わり3得点1アシスト1リバウンドを記録。チームはルカ・ドンチッチが39得点を記録したが、厳しい展開が続いてホーネッツに敗れた。前回の試合となった13日（同14日）の本拠地ホークス戦で8戦ぶりに