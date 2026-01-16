若手ダンサーの登竜門として知られる「ローザンヌ国際バレエコンクール」が２月２日、スイス・ローザンヌで開幕する。今回は世界４３か国からコンクール時に１５〜１８歳のダンサー４４４人が１次のビデオ審査に応募。審査を通過した７３人に、南米での地区予選などをパスした８人も加えた計８１人が本選出場資格を獲得した。出場者は２〜５日に行われるクラスレッスンに出席し、６日の準決選で課題作品（古典、現代舞踊）を踊