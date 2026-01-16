練習を公開し、打撃練習する巨人・岸田＝川崎市巨人の岸田行倫捕手が16日、川崎市で練習を公開し、新主将として迎えるシーズンに「周りに『ついていきたい』と思われるような行動やプレーを心がけてやっていきたい。みんなで一つになって戦っていきたい」と決意を込めた。昨季は出場87試合で打率2割9分3厘、自己最多の8本塁打と打撃面での成長を印象づけた。練習ではみっちりと振り込み「しっかり量もこなせている。（キャンプ