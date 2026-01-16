高市首相はイタリアのメローニ首相と会談し、両国関係を「特別な戦略的パートナーシップ」に格上げすることや、経済安全保障分野などでの連携強化を確認しました。高市首相「外交関係樹立160周年という節目の年に、今般のジョルジャ（メローニ首相）の訪日を機に、2国間の関係を特別な戦略的パートナーとして更なる高みを目指すことといたしました」両首脳は中国によるレアアースの輸出規制を念頭に、重要鉱物のサプライチェーン強