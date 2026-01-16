カシオ計算機は1月10日、女性向け耐衝撃ウオッチ「BABY-G」の「BABY-G+PLUS」シリーズより、ハート型ストラップ付き専用ホルダーをセットにした新製品「BGD-10KH」を発売した。価格は9,900円。BGD-10KH○チャームとしても楽しめる2WAY仕様「BABY-G+PLUS」は、腕時計として手首に着けるだけでなく、センターケースを専用ホルダーにセットすることでチャームとしても楽しめる2WAY仕様のモデル。新製品の「BGD-10KH」は、バレンタイン