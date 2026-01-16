ビデオリサーチは、25年11月度のテレビ番組「ポスト数」ランキング(11月3日〜30日)をまとめた。1位は、11月29日に放送された日本テレビ系音楽特番『Best Artist2025』で、ポスト数は26万5,072件に上った。25年11月度テレビ番組「ポスト数」ランキング○シャッフルメドレーで毎分ポスト数突出このランキングは、X(Twitter)のポストを解析し、コンテンツの“視聴質”を表すサービスであるビデオリサーチの「Buzzビューーン!」を使用