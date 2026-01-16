2026年から「秋春制」にシーズン移行するJリーグでは、2月上旬より移行期間の特別大会「百年構想リーグ」が開幕する。一方、例年通り「春秋制」で行われる韓国Kリーグは、2月末より新シーズンが始動する。Kリーグを主管する韓国プロサッカー連盟は最近、2026年シーズンのKリーグ1レギュラーラウンド第1節から第33節までの日程を発表した。【写真】Kリーグの美女チアガール、今にも弾けそうな私服SHOT今季のKリーグ1は、ディフェン