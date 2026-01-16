言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ・初級編」！今回は、人生の節目や、誰かをサポートする場面で使われるような、深みのある言葉が集まりました。問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。□□うじゅ□□げんかい□□ちょう□□答えを見る↓↓↓↓↓正解：じょ正解は「じょ」でした。▼解説それぞれの言葉に「じょ」を入れると、次のようになります。じょうじゅ（成就