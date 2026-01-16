Photo: SUMA-KIYO 薄くて軽量、それでいてしっかり温かい「電気ブランケット」。寒い季節には我が家でも欠かせない存在ですが、コンセントのない場所では使えない点だけがネックでした。モバイルバッテリーで使える電気ブランケット Photo: SUMA-KIYO そんな問題を解決してくれたのが、3COINSで見つけた「USB