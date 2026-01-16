¼«¿È¤Î¶âÈ±¥®¥ã¥ë¡õÊ¢´¬¥Õ¥£¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡Ä¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¤µ¤ä¹á¡×¤ÎÀÐ°æ¤¬X¤ò¹¹¿·¡£Åê¹Æ¤·¤¿2Ëç¤Î?·ãÊÑ?¼Ì¿¿¤Ë¾×·â¤¬Áö¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö24»þ´Ö¤Ç20Ëü¤¤¤¤¤Í¡ª¡©¢«¤³¤ì¤¬¤³¤¦¢ª¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥®¥ã¥ë¥á¥¤¥¯¤·¤¿¥·¥ç¥Ã¥È¤È¡¢Ä¹¤¹¤®¤ëÊ¢´¬¤ò¤Þ¤¤¤¿¥·¥ç¥Ã¥È2Ëç¤òÊÂ¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£¥®¥ã¥ë¥á¥¤¥¯¤Î1Ëç¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤Î½÷Áõ´ë²è¤Ç¥á¥¤¥¯¤ò»Ü¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¶âÈ±¡£Ê¢´¬¥·¥ç¥Ã¥È¤Ï¡ÖAmazon¤ÇÇã¤Ã¤¿Ê¢´¬¤­¤¬ÀäÂÐ¤ËÄ¹¤¹¤®¤ë¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¼«»£¤ê¤·¤¿¤â