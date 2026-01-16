今春３月に開催される第６回ＷＢＣの日本代表出場選手の一部メンバーが１６日に発表され、阪神からは坂本誠志郎捕手（３２）、佐藤輝明内野手（２６）、森下翔太外野手（２５）らが選出。昨年末に既に招集が先行発表されていた石井大智投手（２８）も含め現時点では、ソフトバンクと並ぶ国内球団最多タイとなる４選手が大舞台に出場することとなった。２００６年から２２年の計１７シーズンにわたり優勝から遠ざかっていたこと