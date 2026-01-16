巨人は１６日、都内でスタッフミーティングを行った。阿部監督ら１〜３軍の首脳陣や山口オーナーらが出席。今季から１軍打撃コーチを務める李承ヨプ氏やウィーラー氏も会場に姿を見せた。昨季限りで現役を引退し、今年から編成本部参与に就いた長野久義氏も出席。長野氏は大学院進学を視野に入れており大学院で学びながらスカウト部や国際部をサポートし、アマチュア有望選手や外国人選手の調査を中心とした編成業務に従事す