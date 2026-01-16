【モデルプレス＝2026/01/16】歌手の木村カエラが1月15日、自身のInstagramを更新。新しいヘアスタイルを公開し、話題を呼んでいる。【写真】41歳女性歌手「可愛すぎて二度見」鮮烈なあずき色ヘア◆木村カエラ、あずき色のショートボブにイメージチェンジ木村は「NEW HAIR」「今回はショートボブであずき色。またちゃんと載せるね」と綴り、ヘアカット後のショットを投稿。これまでの黄色から、鮮烈な「あずき色」が際立つ新しい髪