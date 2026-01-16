明日から今月の米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）を前に関係者の発言が制限されるブラックアウト期間に入る。期間前最終日の今日は複数の発言予定が並んでいる。注目は一時次期議長候補としても名前の挙がったボウマンＦＲＢ副議長。副議長就任前はタカ派で知られた同氏であるが、据え置きとなった昨年７月のＦＯＭＣでウォラー氏と並んで利下げに投票するなど、副議長就任後はハト派姿勢を強めている。ここにきて米早期利下