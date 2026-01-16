アジア株台湾TSMC最高値上海株4日続落、過熱抑制措置きっかけに調整売り 東京時間14:01現在 香港ハンセン指数 26861.87（-61.75-0.23%） 中国上海総合指数 4103.45（-9.16-0.22%） 台湾加権指数 31407.32（+596.74+1.94%） 韓国総合株価指数 4832.49（+34.94+0.73%） 豪ＡＳＸ２００指数 8906.00（+44.32+0.50%） インドＳＥＮＳＥＸ３０種 83933.38（+550.67+0.66%） アジア