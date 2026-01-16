東京時間に伝わった指標・ニュース ※経済指標 特に目立った経済指標の発表はありませんでした ※要人発言やニュース 【日本】 片山財務相 日米財務相の合意の中には為替介入が含まれている あらゆる手段含め断固たる措置取ることを再三申し上げている 足元の円安動向については憂慮している 来週のダボス会議で日本の経済政策を説明する