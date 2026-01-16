１５日、ベネズエラの首都カラカスで演説するロドリゲス大統領代行。（カラカス＝新華社配信）【新華社カラカス1月16日】ベネズエラのロドリゲス大統領代行は15日、国会で一般教書演説を行い、外資の誘致と経済回復を目的とした石油産業改革案の承認を立法機関に求めた。１５日、ベネズエラの首都カラカスで演説するロドリゲス大統領代行（手前）。（カラカス＝新華社配信）１５日、ベネズエラの首都カラカスで、国会に到着した