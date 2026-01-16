元K―1世界王者でタレントの魔裟斗（46）の妻で、タレントで女優の矢沢心（44）が16日、自身のインスタグラムを更新。トレーニングする姿を公開し、美ボディーを披露した。「継続は力なり」と書き出し、美しいくびれが強調された黒のウエアに身を包み、ジムでトレーニングに取り組む姿を披露。「2026もやるっきゃない」と意気込んだ。「現状維持を目指して、そこより良くなればラッキー」と目標を掲げ、「怪我をしない、病気