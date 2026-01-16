トップと4打差の17位につけた金谷拓実＝15日（AP＝共同）【ホノルル（米ハワイ州）共同】米男子ゴルフの今季開幕戦、ソニー・オープンは15日、ハワイ州ホノルルのワイアラエCC（パー70）で第1ラウンドが行われ、金谷拓実が66で回り、トップと4打差の17位につけた。平田憲聖は67で29位、米沢蓮は68で41位。2022年大会覇者の松山英樹は、昨年の日本ツアー賞金王の金子駆大や杉浦悠太とともに69で回り、59位スタートとなった。7