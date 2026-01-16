ベンキュージャパン株式会社は、天井投影に特化したモバイルプロジェクターGVシリーズの新モデル「GV32」を2026年1月27日に発売する。 フルHD解像度と高輝度LED光源を採用しながら、バッテリーを非搭載とすることで価格を抑えた新モデルだ。スマホ画面から解放され、寝ころびながら大画面で映像を楽しむ新しいリラックスタイムを提案している。 製品概要 製品名：GV32価格：89,800円（税込）カ